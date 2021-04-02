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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лутон Таун
Дерби Каунти - Лутон Таун: обзор матча 02 апреля 2021
Дерби Каунти
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
7'
L. Gregory
49'
Г. Шинни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лутон Таун
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Т. Лоуренс
84'
82'
Замена
Л. Берри
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
81'
Желтая карточка
М. Пирсон
70'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Адебайо
70'
Замена
S. Nombe
️️️️
Г. Корник
Желтая карточка
Н. Бирн
66'
66'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
Замена
К. Йозвяк
️️️️
L. Gregory
62'
Замена
Д. Найт
️️️️
Л. Сибли
62'
57'
Замена
Т. Инс
️️️️
Г. Ри
Желтая карточка
Л. Сибли
51'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Шинни
49'
Желтая карточка
A. Wisdom
47'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Уогхорн
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
L. Gregory
Пас отдал
М. Уогхорн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
20
3
Форсит
14
Бирн
5
Кларк
18
Берд
32
Сибли
29
Уогхорн
4
Шинни
10
Лоуренс
19
3-1-3-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
5
Пирсон
14
Бри
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
8
Танниклифф
17
Мпанцу
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
19
72
Йозвяк
72
Йозвяк
19
10
Лоуренс
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
10
Лоуренс
32
Сибли
12
Найт
12
Найт
32
Сибли
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
8
Берри
8
Дьюсбери-Холл
23
Корник
9
9
23
Корник
16
Ри
10
Инс
10
Инс
16
Ри
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Коллинс
45
Адебайо
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лутон Таун
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Келле Рос
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Келле Рос
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Дерби Каунти - Лутон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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