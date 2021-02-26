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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 26 февраля 2021
Дерби Каунти
26.02.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
84'
К. Казим-Ричардс
33'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:1!
К. Казим-Ричардс
84'
83'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Л. Фримен
Желтая карточка
A. Wisdom
82'
Замена
П. Робертс
️️️️
М. Уогхорн
75'
70'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
L. Gregory
️️️️
К. Йозвяк
64'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Г. Шинни
64'
Замена
К. Рос
️️️️
Д. Маршалл
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Д. Уорролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
20
5
Кларк
14
Бирн
18
Берд
29
Уогхорн
12
Найт
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
29
Кристи
4
Рибейру
37
Гарнер
88
Кафу
10
Кровинович
93
Кноккарт
15
Фримен
39
Мюррэй
1
Маршалл
13
Рос
13
Рос
1
Маршалл
4
Шинни
32
Сибли
32
Сибли
4
Шинни
29
Уогхорн
16
Робертс
16
Робертс
29
Уогхорн
72
Йозвяк
19
19
72
Йозвяк
15
Фримен
6
Блэкетт
6
Блэкетт
15
Фримен
39
Мюррэй
33
Тэйлор
33
Тэйлор
39
Мюррэй
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
33
Самба Соу
ОП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Остались в запасе
33
Самба Соу
ОП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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