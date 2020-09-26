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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Блэкберн
Дерби Каунти - Блэкберн: обзор матча 26 сентября 2020
Дерби Каунти
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 4
Завершен
Блэкберн
11'
Т. Долан
12'
Б. Джонсон
15'
Б. Джонсон
78'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Блэкберн
Желтая карточка
W. Rooney
80'
79'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Ротуэлл
78'
ГОЛ! 0:4!
А. Армстронг
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Сибли
76'
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Берд
71'
68'
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Долан
66'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
60'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Мэрриот
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
36'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
33'
15'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джонсон
12'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Ротуэлл
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Долан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
3-2-3-2
1
Маршалл
20
14
Бирн
9
3
Бьюкэнан
23
те Верик
12
Найт
32
Сибли
18
Берд
7
Мэрриот
72
Йозвяк
2-4-1-3
1
Камински
33
Уильямс
17
Белл
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
4
Джонсон
26
Ранкин-Костелло
22
Бреретон
24
Долан
10
Армстронг
90
Холтби
7
Мэрриот
12
Эванс
12
Эванс
7
Мэрриот
18
Берд
14
Холмс
14
Холмс
18
Берд
32
Сибли
7
Уиттакер
7
Уиттакер
32
Сибли
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
24
Долан
20
20
24
Долан
7
Ротуэлл
17
Беннетт
17
Беннетт
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Дерби Каунти
Блэкберн
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Дерби Каунти - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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