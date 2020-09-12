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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Рединг
Дерби Каунти - Рединг: обзор матча 12 сентября 2020
Дерби Каунти
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рединг
40'
Л. Жоао
45+1'
О. Эджария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Рединг
90'
+3
Желтая карточка
О. Ричардс
78'
Замена
S. Baldock
️️️️
Д. Свифт
68'
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Эджария
64'
Желтая карточка
М. Олисе
Замена
W. Rooney
️️️️
Г. Шинни
63'
Желтая карточка
Н. Бирн
47'
Замена
Н. Бирн
️️️️
A. Wisdom
46'
Желтая карточка
Л. Сибли
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
О. Эджария
Пас отдал
Л. Жоао
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
Г. Шинни
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
6
Jordan Brown
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
23
те Верик
5
Кларк
3
Форсит
20
4
Шинни
32
Сибли
12
Найт
18
Берд
7
Уиттакер
7
Мэрриот
4-5-1
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
17
Идом
3
Ричардс
29
Лорент
14
Эджария
8
Свифт
17
Олисе
4
Риномхота
19
Жоао
20
14
Бирн
14
Бирн
20
4
Шинни
9
9
4
Шинни
14
Эджария
23
23
14
Эджария
8
Свифт
9
9
8
Свифт
Остались в запасе
Дерби Каунти
Рединг
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Люк Саутвуд
ВР
22
Felipe Araruna
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Jordan Brown
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
Остались в запасе
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
23
Люк Саутвуд
ВР
22
Felipe Araruna
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Дерби Каунти - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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