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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Кардифф
Дерби Каунти - Кардифф: обзор матча 28 октября 2020
Дерби Каунти
28.10.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
24'
М. Уогхорн
77'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
О. Ожо
Желтая карточка
М. те Верик
90'
Желтая карточка
Г. Шинни
86'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Т. Лоуренс
83'
82'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
Желтая карточка
К. Йозвяк
82'
Замена
М. те Верик
️️️️
Л. Бьюкэнан
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
62'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
У. Волкс
Замена
К. Форсит
️️️️
Н. Бирн
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Уогхорн
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Дерби Каунти
23
Майк те Верик
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
30
Emmanuel Idem
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Рос
33
Дэйвис
5
Кларк
14
Бирн
3
Бьюкэнан
20
12
Найт
4
Шинни
29
Уогхорн
10
Лоуренс
72
Йозвяк
3-5-1-1
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
30
Хойлетт
9
Ожо
32
Роллс
6
Волкс
7
Пак
10
Бакуна
19
Мур
3
Бьюкэнан
23
те Верик
23
те Верик
3
Бьюкэнан
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
10
Лоуренс
14
Бирн
3
Форсит
3
Форсит
14
Бирн
6
Волкс
19
Глатцель
19
Глатцель
6
Волкс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Кардифф
30
Emmanuel Idem
ЦФ
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
3
Джоэл Баган
ЛЗ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
30
Emmanuel Idem
ЦФ
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Дерби Каунти - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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