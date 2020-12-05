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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Дерби Каунти
Миллуолл - Дерби Каунти: обзор матча 05 декабря 2020
Миллуолл
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
69'
Д. Найт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Дерби Каунти
90'
+2
Замена
A. Wisdom
️️️️
К. Йозвяк
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Леонард
90'
87'
Желтая карточка
Н. Бирн
86'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
86'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Казим-Ричардс
85'
Желтая карточка
М. Уогхорн
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
M. Smith
76'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Ш. Фергюсон
76'
69'
ГОЛ! 0:1!
Д. Найт
64'
Замена
М. Берд
️️️️
Г. Шинни
64'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Холмс
58'
Желтая карточка
К. Белик
Замена
Т. Пэррот
️️️️
B. Thompson
57'
34'
Желтая карточка
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
24
George Alexander
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
2
Ромео
5
Купер
17
Уоллес
3
Фергюсон
18
Вудс
8
18
Леонард
17
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Форсит
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Кларк
5
Белик
14
Холмс
12
Найт
4
Шинни
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
3
Фергюсон
7
Бьюри
7
Бьюри
3
Фергюсон
18
Леонард
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Леонард
8
19
Пэррот
19
Пэррот
8
17
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
91
Казим-Ричардс
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
20
20
72
Йозвяк
14
Холмс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
14
Холмс
4
Шинни
18
Берд
18
Берд
4
Шинни
Остались в запасе
Миллуолл
Дерби Каунти
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
24
George Alexander
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Hayden Muller
ЦФ
24
George Alexander
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
14
Jack Stretton
ЦФ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Миллуолл - Дерби Каунти
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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