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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Дерби Каунти
Барнсли - Дерби Каунти: обзор матча 10 марта 2021
Барнсли
10.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Дайк
87'
85'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
85'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
L. Gregory
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
82'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
57'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
57'
Желтая карточка
К. Вудроу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Дерби Каунти
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
36
Tyree Benjamin Wilson
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
4-3-3
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
8
Чаплин
12
Вудроу
9
Дайк
3-2-2-3
13
Рос
20
25
Эдмундсон
5
Кларк
15
Менжи
3
Форсит
4
Шинни
12
Найт
19
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
19
29
Уогхорн
29
Уогхорн
19
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
Остались в запасе
Барнсли
Дерби Каунти
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
36
Tyree Benjamin Wilson
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Остались в запасе
36
Tyree Benjamin Wilson
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Барнсли - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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