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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Дерби Каунти
Брентфорд - Дерби Каунти: обзор матча 09 декабря 2020
Брентфорд
09.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Дерби Каунти
90'
+2
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Йозвяк
Желтая карточка
Д. Да Силва
90'
+1
86'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Казим-Ричардс
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
83'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
83'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
74'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Э. Маркондес
74'
65'
Замена
K. Mcdonald
️️️️
К. Дэйвис
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
55'
46'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Д. Холмс
41'
Желтая карточка
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Аарон Прессли
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
18
Янссон
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
10
Маркондес
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
4-1-3-2
1
Маршалл
5
Кларк
33
Дэйвис
20
3
Форсит
5
Белик
12
Найт
14
Холмс
4
Шинни
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
10
Маркондес
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Маркондес
14
Холмс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
14
Холмс
33
Дэйвис
37
37
33
Дэйвис
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
7
Уиттакер
7
Уиттакер
72
Йозвяк
Остались в запасе
Брентфорд
Дерби Каунти
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
14
Jack Stretton
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Келле Рос
ВР
18
Макс Берд
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
14
Jack Stretton
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Келле Рос
ВР
18
Макс Берд
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Брентфорд - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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