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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 05 апреля 2021
Рединг
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
45+2'
М. Олисе
57'
Г. Пушкаш
84'
Л. Жоао
79'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Дерби Каунти
Замена
T. Esteves
️️️️
О. Эджария
88'
Замена
S. Aluko
️️️️
Я. Мейте
88'
ГОЛ! 3:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Т. Холмс
84'
Желтая карточка
Д. Лорент
83'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Г. Пушкаш
81'
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Олисе
81'
81'
Замена
П. Робертс
️️️️
J. Stretton
79'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лоуренс
Замена
L. Gibson
️️️️
О. Ричардс
67'
62'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Л. Сибли
62'
Замена
J. Stretton
️️️️
Д. Найт
ГОЛ! 2:0!
Г. Пушкаш
57'
Желтая карточка
Л. Мур
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Олисе
45'
+2
35'
Замена
K. Mcdonald
️️️️
Н. Бирн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
6
Joe Bateman
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
17
Идом
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
14
Эджария
17
Олисе
4
Риномхота
47
Пушкаш
11
Мейте
4-4-1-1
1
Маршалл
14
Бирн
3
Форсит
20
15
Менжи
18
Берд
4
Шинни
32
Сибли
12
Найт
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
3
Ричардс
19
19
3
Ричардс
11
Мейте
23
23
11
Мейте
14
Эджария
19
19
14
Эджария
17
Олисе
30
Семеду
30
Семеду
17
Олисе
47
Пушкаш
19
Жоао
19
Жоао
47
Пушкаш
14
Бирн
37
37
14
Бирн
32
Сибли
72
Йозвяк
72
Йозвяк
32
Сибли
12
Найт
14
14
12
Найт
16
Робертс
16
Робертс
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Joe Bateman
ЦФ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Joe Bateman
ЦФ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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