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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Дерби Каунти
Борнмут - Дерби Каунти: обзор матча 31 октября 2020
Борнмут
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
81'
Р. Рикельме
14'
Г. Шинни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:1!
Р. Рикельме
81'
81'
Замена
A. Wisdom
️️️️
М. те Верик
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Ф. Биллинг
76'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Стейси
69'
61'
Замена
Д. Холмс
️️️️
W. Rooney
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Станислас
46'
Желтая карточка
Д. Рико
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шинни
Пас отдал
М. Уогхорн
Желтая карточка
Ф. Биллинг
12'
2'
Желтая карточка
Д. Найт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
2
Мефам
15
Смит
27
Кук
15
Рико
3
Стейси
4
Кук
8
Биллинг
19
Станислас
7
Данжума
19
Соланке
3-2-3-1
1
Маршалл
14
Бирн
33
Дэйвис
5
Кларк
9
3
Бьюкэнан
29
Уогхорн
4
Шинни
12
Найт
10
Лоуренс
3
Стейси
7
Брукс
7
Брукс
3
Стейси
8
Биллинг
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Биллинг
19
Станислас
7
Кинг
7
Кинг
19
Станислас
23
те Верик
20
20
23
те Верик
9
14
Холмс
14
Холмс
9
Остались в запасе
Борнмут
Дерби Каунти
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Борнмут - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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