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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 ноября 2020
Дерби Каунти
04.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
88'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:1!
М. Бонн
Пас отдал
Р. Дикки
Замена
Л. Сибли
️️️️
W. Rooney
81'
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Уогхорн
73'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Найт
73'
65'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
59'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
59'
Замена
Д. Болл
️️️️
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
3
Форсит
5
Кларк
9
33
Дэйвис
14
Бирн
29
Уогхорн
12
Найт
4
Шинни
10
Лоуренс
72
Йозвяк
3-2-3-2
88
Дьенг
22
Хямяляйнен
5
Барбе
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
16
Дикки
10
Хаир
11
5
13
Дайкс
37
Адома
12
Найт
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
12
Найт
29
Уогхорн
14
Холмс
14
Холмс
29
Уогхорн
9
32
Сибли
32
Сибли
9
37
Адома
4
Болл
4
Болл
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
16
Уиллок
16
Уиллок
26
Осайи-Самуэль
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Дерби Каунти - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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