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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Дерби Каунти
Престон - Дерби Каунти: обзор матча 20 апреля 2021
Престон
20.04.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
18'
Б. Уайтмэн
73'
Ч. Эванс
88'
Р. Ледсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Дерби Каунти
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
90'
+1
Замена
Д. Моламби
️️️️
Р. Ледсон
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Р. Ледсон
88'
87'
Желтая карточка
Н. Бирн
Замена
Э. Риис
️️️️
Т. Баркуйзен
85'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Эванс
73'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Б. Уайтмэн
65'
46'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Найт
46'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
34'
Замена
Д. Эдмундсон
️️️️
A. Wisdom
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайтмэн
Пас отдал
А. Брауне
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
28
Connor Dixon
ЦФ
3-2-4-1
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
4
Ледсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
17
Эванс
4-4-1-1
1
Маршалл
20
5
Кларк
3
Форсит
14
Бирн
18
Берд
4
Шинни
16
Робертс
12
Найт
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
4
Ледсон
8
Моламби
8
Моламби
4
Ледсон
8
Уайтмэн
44
Поттс
44
Поттс
8
Уайтмэн
29
Баркуйзен
17
Риис
17
Риис
29
Баркуйзен
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
20
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
20
12
Найт
29
Уогхорн
29
Уогхорн
12
Найт
Остались в запасе
Престон
Дерби Каунти
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
28
Connor Dixon
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Остались в запасе
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
28
Connor Dixon
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Престон - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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