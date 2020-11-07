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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Барнсли
Дерби Каунти - Барнсли: обзор матча 07 ноября 2020
Дерби Каунти
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
30'
К. Чаплин
83'
В. Адебойежо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Барнсли
Желтая карточка
Л. Сибли
90'
90'
Замена
А. Хальме
️️️️
К. Вудроу
83'
ГОЛ! 0:2!
В. Адебойежо
Пас отдал
К. Чаплин
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Т. Лоуренс
79'
77'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
59'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
59'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
Замена
Л. Сибли
️️️️
Г. Шинни
58'
Желтая карточка
К. Йозвяк
53'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
М. Кларк
46'
Желтая карточка
Н. Бирн
45'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Чаплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
3-3-3-1
1
Маршалл
5
Кларк
14
Бирн
9
3
Бьюкэнан
5
Белик
33
Дэйвис
12
Найт
4
Шинни
29
Уогхорн
10
Лоуренс
4-3-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
5
Андерсен
21
Соллбауэр
6
Хелик
4
Стайлс
20
Моуатт
37
Джеймс
28
Фризер
12
Вудроу
8
Чаплин
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
10
Лоуренс
5
Кларк
72
Йозвяк
72
Йозвяк
5
Кларк
4
Шинни
32
Сибли
32
Сибли
4
Шинни
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
12
Вудроу
6
Хальме
6
Хальме
12
Вудроу
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Барнсли
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Дерби Каунти - Барнсли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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