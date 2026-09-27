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Колумбия. Примера А
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Льянерос
Jimmy Medranda
Статистика
Jimmy Medranda - статистика
Льянерос
#94 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Кукута Депортиво
2 : 1
27.09.2026
Льянерос
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Интернасьонал де Богота
3 : 2
13.09.2026
Льянерос
1' - 67'
Колумбия. Примера А, 8 тур
Индепендьенте
2 : 1
31.08.2026
Льянерос
1' - 58'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, Финал
Коламбус
2 : 1
10.12.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 1/2 финала
Цинциннати
2 : 3
03.12.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/4 финала
Орландо Сити
0 : 2
26.11.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 2
13.11.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Атланта Юнайтед
4 : 2
08.11.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
3 : 0
02.11.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Коламбус
2 : 1
22.10.2023
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
08.10.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
05.10.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Коламбус
1 : 1
01.10.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Даллас
1 : 1
24.09.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Коламбус
3 : 0
21.09.2023
Чикаго Файр
82' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Орландо Сити
4 : 3
17.09.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Монреаль
2 : 4
03.09.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
31.08.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Коламбус
2 : 0
27.08.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 2
16.07.2023
Коламбус
89' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Коламбус
1 : 1
09.07.2023
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Интер Майами
2 : 2
05.07.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Коламбус
2 : 1
02.07.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Коламбус
2 : 0
25.06.2023
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
17.06.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 2
11.06.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
4 : 2
04.06.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Коламбус
3 : 2
01.06.2023
Колорадо
61' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
3 : 1
29.05.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
3 : 2
21.05.2023
Коламбус
88' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 0
18.05.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
72' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
2 : 2
14.05.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
1 : 0
23.04.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
1 : 1
16.04.2023
Нью-Инглэнд Революшн
88' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
09.04.2023
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Коламбус
4 : 0
02.04.2023
Реал Солт-Лейк
83' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Коламбус
6 : 1
26.03.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
19.03.2023
Коламбус
81' - 90'
88'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
12.03.2023
Коламбус
73' - 90'
77'
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