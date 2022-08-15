Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Jimmy Medranda - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Jimmy Medranda
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 22 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 2:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    03.10.2022 76' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    28.09.2022 75' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    18.09.2022 71' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    11.09.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Остин (Остин)
    05.09.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    01.09.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 3:2 Сиэтл (Сиэтл)
    27.08.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    20.08.2022 78' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:3 Сиэтл (Сиэтл)
    90'
    15.08.2022 77' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    06.08.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    03.08.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:0 Даллас (Даллас)
    30.07.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    24.07.2022 1' -65' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    43'
    17.07.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    14.07.2022 1' -57' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    09.07.2022 75' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:3 Портленд (Портленд)
    03.07.2022 1' -60' Торонто (Торонто) 0:2 Сиэтл (Сиэтл)
    30.06.2022 76' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    25.06.2022 80' -90' Сиэтл (Сиэтл) 3:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    18.06.2022 74' -90' Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.06.2022 1' -72' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    30.05.2022 87' -90' Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    23.05.2022 73' -90' Колорадо (Денвер) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    19.05.2022 77' -90' Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Сиэтл (Сиэтл)
    15.05.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 3:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    08.05.2022 1' -58' Даллас (Даллас) 2:0 Сиэтл (Сиэтл)
    24.04.2022 74' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 4:3 Сиэтл (Сиэтл)
    17.04.2022 1' -46' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    03.04.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:2 Сиэтл (Сиэтл)
    • Читайте нас: 
    11