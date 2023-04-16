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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 16 апреля 2023
Коламбус
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
90+8'
Ш. Завадски
58'
М. Дегенек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 1:1!
Ш. Завадски
90'
+8
Замена
Ш. Завадски
️️️️
D. Nagbe
90'
+2
Замена
J. Medranda
️️️️
W. Sands
88'
83'
Замена
E. Boateng
️️️️
Л. Блессинг
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Э. Моррис
79'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Г. Валлесилья
79'
76'
Замена
J. Altidore
️️️️
Д. Вриони
65'
Вторая желтая
Д. Борреро
63'
Замена
N. Buck
️️️️
Э. Байрактаревич
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Дегенек
56'
Желтая карточка
Д. Борреро
Желтая карточка
М. Дегенек
43'
Желтая карточка
А. Мэцан
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Шульте
4
Валлесилья
23
Фарси
23
5
Дегенек
31
Морейра
10
Моррис
6
23
Мэцан
10
Зелараян
21
Рамирес
4-3-2-2
5
Бай
4
24
Джонс
88
Фаррелл
19
Байрактаревич
10
Хиль
8
Полстер
15
Блессинг
77
Борреро
1
Петрович
9
Вриони
23
94
94
23
6
25
Завадски
25
Завадски
6
10
Моррис
7
7
10
Моррис
4
Валлесилья
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
4
Валлесилья
19
Байрактаревич
21
21
19
Байрактаревич
15
Блессинг
24
24
15
Блессинг
9
Вриони
17
17
9
Вриони
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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