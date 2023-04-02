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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Реал Солт-Лейк
Коламбус - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 апреля 2023
Коламбус
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
4 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
14'
Э. Моррис
41'
Л. Зелараян (П)
53'
Э. Моррис
90+4'
Y. Yeboah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Реал Солт-Лейк
ГОЛ! 4:0!
Y. Yeboah
90'
+4
Замена
J. Medranda
️️️️
W. Sands
83'
Замена
М. Арфстен
️️️️
А. Мэцан
83'
75'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
R. Rubin
Замена
Ш. Завадски
️️️️
D. Nagbe
74'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
74'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Л. Зелараян
74'
66'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Б. Охеда
Желтая карточка
D. Nagbe
64'
ГОЛ! 3:0!
Э. Моррис
53'
46'
Замена
Д. Луна
️️️️
Д. Мерам
46'
Замена
А. Хулио
️️️️
I. Paul
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Зелараян
41'
30'
Желтая карточка
Д. Мерам
ГОЛ! 1:0!
Э. Моррис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
3-2-1-2-2
28
Шульте
4
Валлесилья
23
Фарси
23
5
Дегенек
31
Морейра
6
10
Зелараян
23
Мэцан
10
Моррис
21
Рамирес
1-4-4
13
Биверс
15
Глад
16
Чанг
17
Руис
8
Охеда
22
Мерам
28
4
Вера
23
3
Броди
23
94
94
23
6
25
Завадски
25
Завадски
6
10
Зелараян
7
7
10
Зелараян
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
23
Мэцан
17
Арфстен
17
Арфстен
23
Мэцан
8
Охеда
19
19
8
Охеда
22
Мерам
10
Луна
10
Луна
22
Мерам
23
11
Хулио
11
Хулио
23
28
87
Крейлах
87
Крейлах
28
Остались в запасе
Коламбус
Реал Солт-Лейк
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Зак МакМат
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Коламбус - Реал Солт-Лейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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