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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Коламбус
Интер Майами - Коламбус: обзор матча 05 июля 2023
Интер Майами
05.07.2023, среда, 02:30
США. МЛС, 30 тур
2 : 2
Завершен
Коламбус
57'
Л. Кампана
90'
Д. Мартинес
23'
D. Nagbe
69'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Коламбус
90'
+2
Желтая карточка
D. Nagbe
ГОЛ! 2:2!
Д. Мартинес
90'
Замена
Э. Аскона
️️️️
Д. Руис
87'
81'
Замена
I. Parente
️️️️
А. Мэцан
81'
Замена
С. Морейра
️️️️
К. Рамирес
Желтая карточка
Р. Тэйлор
79'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Н. Стефанелли
74'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Эрнандес
65'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
М. Арфстен
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампана
Пас отдал
Р. Тэйлор
57'
38'
Желтая карточка
М. Арфстен
23'
ГОЛ! 0:1!
D. Nagbe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
26
Tyler Hall
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3-2-2-4
32
Аллен
27
Кривцов
17
Фрей
8
Руис
14
Арройо
8
Кремаски
21
Тэйлор
34
Стефанелли
9
Кампана
7
Писарро
12
Каллендер
2-2-2-4
28
Шульте
5
Дегенек
23
Фарси
25
Завадски
6
10
Зелараян
23
Мэцан
18
Амундсен
17
Арфстен
21
Рамирес
9
Эрнандес
8
Руис
28
Аскона
28
Аскона
8
Руис
34
Стефанелли
77
Мартинес
77
Мартинес
34
Стефанелли
21
Рамирес
31
Морейра
31
Морейра
21
Рамирес
17
Арфстен
7
7
17
Арфстен
23
Мэцан
16
16
23
Мэцан
Остались в запасе
Интер Майами
Коламбус
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
26
Tyler Hall
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
26
Tyler Hall
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Интер Майами - Коламбус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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