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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Коламбус
Шарлотт - Коламбус: обзор матча 23 апреля 2023
Шарлотт
23.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
37'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Коламбус
Замена
Д. Линдси
️️️️
К. Йозвяк
87'
Замена
Б. Бендер
️️️️
К. Свидерски
77'
75'
Желтая карточка
Y. Yeboah
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
K. Calderón Vargas
69'
64'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
64'
Замена
D. Nagbe
️️️️
Ш. Завадски
Желтая карточка
Д. Джонс
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
37'
11'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
W. Sands
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
4-5
31
25
Аффул
28
Туилома
13
Бронико
14
Бирн
20
Джонс
22
Копетти
18
72
Йозвяк
29
3-2-2-2-1
28
Шульте
4
Валлесилья
23
Фарси
23
31
Морейра
5
Дегенек
10
Моррис
25
Завадски
23
Мэцан
10
Зелараян
21
Рамирес
72
Йозвяк
24
Линдси
24
Линдси
72
Йозвяк
28
Свидерски
16
Бендер
16
Бендер
28
Свидерски
18
14
14
18
23
7
7
23
25
Завадски
6
6
25
Завадски
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
Остались в запасе
Шарлотт
Коламбус
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
99
Mello Vinicius
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Шарлотт - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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