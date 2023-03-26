Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 26 марта 2023
Коламбус
26.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 6 тур
6 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
14'
Э. Моррис
47'
К. Рамирес
51'
P. Quinton
64'
К. Рамирес
68'
Д. Рассел-Роу
71'
Б. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Замена
М. Арфстен
️️️️
Д. Рассел-Роу
82'
Желтая карточка
А. Мэцан
81'
73'
Замена
М. Россетто
️️️️
М. Берри
73'
Замена
А. Фортюн
️️️️
С. Соса
Замена
Ш. Завадски
️️️️
D. Nagbe
73'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
К. Рамирес
73'
71'
ГОЛ! 5:1!
Б. Леннон
ГОЛ! 5:0!
Д. Рассел-Роу
68'
66'
Замена
E. Lopez
️️️️
А. Сейдич
ГОЛ! 4:0!
К. Рамирес
Пас отдал
С. Морейра
64'
58'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
ГОЛ! 3:0!
P. Quinton
Пас отдал
А. Мэцан
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Рамирес
47'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Вольфф
45'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Э. Гутман
ГОЛ! 1:0!
Э. Моррис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
3-2-1-1-3
28
Шульте
23
Фарси
26
4
Валлесилья
23
31
Морейра
6
23
Мэцан
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
10
Моррис
3-2-1-4
1
Гьюзан
44
Пурата
15
Гутман
12
Уайли
11
Леннон
24
Кобб
14
Сейдич
5
Соса
5
Ибарра
27
Берри
7
Араухо
6
25
Завадски
25
Завадски
6
21
Рамирес
7
7
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
17
Арфстен
17
Арфстен
13
Рассел-Роу
5
Соса
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Соса
27
Берри
5
Россетто
5
Россетто
27
Берри
15
Гутман
16
Вольфф
16
Вольфф
15
Гутман
14
Сейдич
32
32
14
Сейдич
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Атланта Юнайтед
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+