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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 05 октября 2023
Нью-Инглэнд Революшн
05.10.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 2
Завершен
Коламбус
48'
Т. Чанкалай
20'
Д. Росси
86'
М. Амундсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Замена
Б. Вуд
️️️️
N. Buck
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Рамирес
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Амундсен
Пас отдал
Д. Росси
86'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
М. Фарси
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
E. Boateng
75'
70'
Желтая карточка
Ш. Завадски
Замена
Г. Боу
️️️️
Д. Вриони
70'
Замена
Б. Свит
️️️️
М. Кайе
70'
69'
Замена
К. Рамирес
️️️️
А. Мэцан
61'
Желтая карточка
D. Nagbe
58'
Желтая карточка
М. Амундсен
57'
Замена
Р. Камачо
️️️️
Y. Yeboah
ГОЛ! 1:1!
Т. Чанкалай
Пас отдал
Д. Джонс
48'
Желтая карточка
М. Полстер
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
3-4-3
36
24
Джонс
88
Фаррелл
4
14
Кайе
8
Полстер
10
Хиль
21
9
Вриони
24
8
Чанкалай
2-4-2-2
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
6
10
Моррис
7
25
Завадски
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
14
Кайе
44
Свит
44
Свит
14
Кайе
24
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
24
21
17
Вуд
17
Вуд
21
9
Вриони
7
Боу
7
Боу
9
Вриони
23
Фарси
24
Грессель
24
Грессель
23
Фарси
7
4
Камачо
4
Камачо
7
23
Мэцан
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Мэцан
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
98
Jacob Jackson
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
26
Tommy McNamara
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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