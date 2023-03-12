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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 12 марта 2023
Торонто
12.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
25'
Д. Керр
77'
J. Medranda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Коламбус
90'
+4
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
Желтая карточка
M. Hedges
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
J. Medranda
Пас отдал
Э. Моррис
Замена
K. Franklin
️️️️
Р. Петретта
73'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Б. Сервания
73'
73'
Замена
J. Medranda
️️️️
Y. Yeboah
66'
Желтая карточка
Э. Моррис
Замена
M. Mbongue
️️️️
Д. Керр
61'
Желтая карточка
М. Кайе
60'
32'
Желтая карточка
P. Quinton
ГОЛ! 1:0!
Д. Керр
Пас отдал
Д. Осорио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
4-3-1-2
1
Джонсон
18
Петретта
2
24
Ростед
22
Ларея
14
Кайе
23
Сервания
21
Осорио
10
Бернардески
29
Керр
4
4-2-2-2
89
Ром
26
23
Фарси
31
Морейра
5
Дегенек
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
10
Моррис
9
Эрнандес
18
Петретта
19
19
18
Петретта
29
Керр
83
83
29
Керр
23
Сервания
8
8
23
Сервания
7
94
94
7
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
28
Патрик Шульте
ВР
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Остались в запасе
28
Патрик Шульте
ВР
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
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США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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