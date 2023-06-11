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МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 11 июня 2023
Чикаго Файр
11.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
1 : 2
Завершен
Коламбус
88'
Д. Шакири
60'
К. Эрнандес
90+3'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
90'
+6
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Л. Зелараян
90'
+5
Желтая карточка
Л. Зелараян
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Зелараян
Пас отдал
Э. Моррис
Желтая карточка
Ф. Герберс
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
88'
81'
Желтая карточка
М. Фарси
80'
Замена
А. Мэцан
️️️️
К. Рамирес
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Г. Хименес
80'
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Суке
78'
Замена
J. Torres
️️️️
М. Хайле-Селасси
78'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
К. Камара
63'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Б. Гутьеррес
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
D. Nagbe
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
45'
+5
29'
Желтая карточка
Ш. Завадски
20'
Желтая карточка
М. Амундсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
31
Федерико Наварро
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
85
Кей Камара
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
10
Jairo Torres
ЦП
24
Джонатан Дин
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
4-2-3-2
29
Наварро
22
Пинеда
5
Чикош
2
Суке
31
Наварро
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
10
Шакири
18
85
Камара
2-4-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
6
10
Моррис
7
25
Завадски
10
Зелараян
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
7
Хайле-Селасси
10
10
7
Хайле-Селасси
2
Суке
24
Дин
24
Дин
2
Суке
30
Хименес
21
Герберс
21
Герберс
30
Хименес
85
Камара
93
93
85
Камара
11
Гутьеррес
70
Куциас
70
Куциас
11
Гутьеррес
21
Рамирес
23
Мэцан
23
Мэцан
21
Рамирес
10
Зелараян
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
10
Зелараян
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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