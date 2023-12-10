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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес
Коламбус - Лос-Анджелес: обзор матча 10 декабря 2023
Коламбус
10.12.2023, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Финал
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
33'
К. Эрнандес (П)
37'
Y. Yeboah
74'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Э. Моррис
90'
+3
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Росси
90'
+1
Желтая карточка
Д. Росси
90'
87'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
И. Санчес
87'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Д. Паласиос
Замена
К. Рамирес
️️️️
М. Фарси
86'
85'
Желтая карточка
Д. Паласиос
Замена
Ю. Грессель
️️️️
К. Эрнандес
85'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
D. Nagbe
84'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Y. Yeboah
83'
76'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
К. Акоста
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
67'
Желтая карточка
И. Санчес
Желтая карточка
М. Амундсен
61'
60'
Замена
М. Богуш
️️️️
Т. Тильман
53'
Желтая карточка
Т. Тильман
49'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 2:0!
Y. Yeboah
Пас отдал
М. Амундсен
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эрнандес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
19
Матеуш Богуш
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
3-1-3-2-1
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
4
Камачо
18
Амундсен
6
10
Моррис
7
9
Росси
23
Мэцан
9
Эрнандес
4-1-2-2-1
71
Крепо
3
Мурильо
14
Кьеллини
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
11
Тильман
24
Холлингшид
99
Оливера
99
Буанга
10
Вела
9
Эрнандес
24
Грессель
24
Грессель
9
Эрнандес
7
23
Чеберко
23
Чеберко
7
9
Росси
13
13
9
Росси
6
25
Завадски
25
Завадски
6
23
Фарси
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Фарси
6
Паласиос
14
Паленсия
14
Паленсия
6
Паласиос
11
Тильман
19
Богуш
19
Богуш
11
Тильман
3
Акоста
10
Крастев
10
Крастев
3
Акоста
6
Санчес
9
Гонсалес
9
Гонсалес
6
Санчес
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес
3
4
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
3
6
Количество передач
284
126
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.11
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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