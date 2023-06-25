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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нэшвилл
Коламбус - Нэшвилл: обзор матча 25 июня 2023
Коламбус
25.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
20'
К. Рамирес
90+6'
М. Дегенек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нэшвилл
ГОЛ! 2:0!
М. Дегенек
90'
+6
Замена
М. Арфстен
️️️️
А. Мэцан
90'
85'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
T. Anunga
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
Ш. Завадски
85'
Замена
I. Parente
️️️️
К. Рамирес
82'
79'
Замена
S. Davis
️️️️
Р. Леаль
79'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
64'
Замена
E. Zubak
️️️️
Л. Хаакенсон
64'
Замена
Ш. Мур
️️️️
Л. Макнотон
60'
Желтая карточка
Х. Мухтар
Желтая карточка
С. Морейра
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Рамирес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Нэшвилл
18
Шакил Мур
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
25
Завадски
7
6
10
Зелараян
23
Мэцан
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
2-4-1-3
1
25
Циммерман
5
Макнотон
2
Ловиц
11
Леаль
13
МакКарти
10
Мухтар
26
Хаакенсон
5
27
19
Мьюил
25
Завадски
4
Валлесилья
4
Валлесилья
25
Завадски
23
Мэцан
17
Арфстен
17
Арфстен
23
Мэцан
21
Рамирес
16
16
21
Рамирес
5
Макнотон
18
Мур
18
Мур
5
Макнотон
27
21
Грегуш
21
Грегуш
27
11
Леаль
54
54
11
Леаль
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
26
Хаакенсон
11
11
26
Хаакенсон
Остались в запасе
Коламбус
Нэшвилл
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Главный тренер
Калеб Портер
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Коламбус - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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