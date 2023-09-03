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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Коламбус
Монреаль - Коламбус: обзор матча 03 сентября 2023
Монреаль
03.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 4
Завершен
Коламбус
52'
К. Опоку
68'
J. Vilsaint
14'
Г. Корбо (АГ)
22'
К. Эрнандес
43'
К. Эрнандес
65'
К. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Коламбус
Желтая карточка
M. Miljevic
90'
+5
86'
Желтая карточка
П. Шульте
85'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
85'
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Росси
78'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
С. Морейра
78'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Y. Yeboah
78'
Замена
А. Мэцан
️️️️
К. Рамирес
Замена
Ч. Оффор
️️️️
К. Опоку
76'
ГОЛ! 2:4!
J. Vilsaint
Пас отдал
M. Miljevic
68'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Б. Дюк
66'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Z. Brault Guillard
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Эрнандес
ГОЛ! 1:3!
К. Опоку
Пас отдал
J. Vilsaint
52'
46'
Желтая карточка
М. Амундсен
Замена
J. Vilsaint
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
К. Эрнандес
Пас отдал
Y. Yeboah
29'
Желтая карточка
Y. Yeboah
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Эрнандес
Пас отдал
Д. Росси
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Корбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
15
Ousman Jabang
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
2-1-5-1-2
95
Корбо
6
Кэмпбелл
6
Пьетт
7
Дюк
2
24
Салиба
26
Лаппалайнен
15
66
Шоньер
90
Опоку
40
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
7
10
Моррис
6
24
Грессель
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
21
Рамирес
7
Дюк
10
10
7
Дюк
90
Опоку
9
Оффор
9
Оффор
90
Опоку
26
Лаппалайнен
99
99
26
Лаппалайнен
2
7
Ласситер
7
Ласситер
2
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
7
23
Чеберко
23
Чеберко
7
9
Росси
13
13
9
Росси
31
Морейра
25
Завадски
25
Завадски
31
Морейра
21
Рамирес
23
Мэцан
23
Мэцан
21
Рамирес
Остались в запасе
Монреаль
Коламбус
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Монреаль - Коламбус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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