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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Торонто
Коламбус - Торонто: обзор матча 27 августа 2023
Коламбус
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
2 : 0
Завершен
Торонто
21'
Д. Росси
89'
Д. Рассел-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Торонто
ГОЛ! 2:0!
Д. Рассел-Роу
Пас отдал
П. Шульте
89'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
85'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Э. Моррис
85'
Замена
М. Арфстен
️️️️
Y. Yeboah
85'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Росси
70'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
70'
64'
Замена
К. Майлула
️️️️
Л. Инсинье
64'
Замена
V. Vázquez
️️️️
A. Coello
58'
Замена
А. Мабика
️️️️
S. O'Neill
46'
Замена
Д. Керр
️️️️
С. Джей Сапонг
44'
Желтая карточка
S. O'Neill
Желтая карточка
М. Амундсен
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
7
9
Росси
24
Грессель
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
2-4-2-3
19
40
23
Сервания
14
21
Осорио
81
10
Бернардески
10
Инсинье
30
4
9
Сапонг
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
10
Моррис
25
Завадски
25
Завадски
10
Моррис
9
Росси
23
Мэцан
23
Мэцан
9
Росси
7
17
Арфстен
17
Арфстен
7
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
40
6
Мабика
6
Мабика
40
14
8
8
14
10
Инсинье
33
Майлула
33
Майлула
10
Инсинье
9
Сапонг
29
Керр
29
Керр
9
Сапонг
Остались в запасе
Коламбус
Торонто
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
1
Luka Gavran
ВР
5
Франко Ибарра
ОП
33
Коси Томпсон
ЦП
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
5
Франко Ибарра
ОП
33
Коси Томпсон
ЦП
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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