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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Коламбус
Атланта Юнайтед - Коламбус: обзор матча 08 ноября 2023
Атланта Юнайтед
08.11.2023, среда, 03:00
США. МЛС, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Коламбус
38'
Г. Якумакис
45+4'
К. Силва
83'
Э. Москера
88'
Т. Алмада
45'
К. Эрнандес
90+5'
М. Арфстен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Коламбус
90'
+5
ГОЛ! 4:2!
М. Арфстен
Пас отдал
Y. Yeboah
Замена
Х. Хосе Пурата
️️️️
Т. Алмада
90'
+3
Замена
Д. Тиаре
️️️️
Г. Якумакис
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Арфстен
️️️️
А. Мэцан
90'
+1
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Эрнандес
ГОЛ! 4:1!
Т. Алмада
Пас отдал
К. Уайли
88'
ГОЛ! 3:1!
Э. Москера
Пас отдал
Г. Якумакис
83'
80'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
80'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Моррис
Замена
Т. Вольфф
️️️️
С. Лобжанидзе
80'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Силва
80'
64'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Ш. Завадски
Замена
А. Фортюн
️️️️
М. Россетто
57'
Желтая карточка
К. Силва
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
К. Силва
45'
+4
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
41'
Желтая карточка
К. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
38'
Желтая карточка
Г. Якумакис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К)
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
12
Лобжанидзе
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
25
Завадски
24
Грессель
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
23
Алмада
44
Пурата
44
Пурата
23
Алмада
5
Россетто
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Россетто
10
Силва
7
Москера
7
Москера
10
Силва
12
Лобжанидзе
16
Вольфф
16
Вольфф
12
Лобжанидзе
7
Якумакис
19
Тиаре
19
Тиаре
7
Якумакис
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
25
Завадски
7
7
25
Завадски
9
Эрнандес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
10
Моррис
21
Рамирес
21
Рамирес
10
Моррис
23
Мэцан
17
Арфстен
17
Арфстен
23
Мэцан
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Коламбус
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Главный судья:
Крис Пенсо
Стадион:
Мерседес-Бенц
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