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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Коламбус
Нэшвилл - Коламбус: обзор матча 29 мая 2023
Нэшвилл
29.05.2023, понедельник, 03:30
США. МЛС, 21 тур
3 : 1
Завершен
Коламбус
57'
Ф. Пико
80'
T.
90+8'
Х. Мухтар
2'
Y. Yeboah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Коламбус
ГОЛ! 3:1!
Х. Мухтар
90'
+8
90'
Желтая карточка
Э. Моррис
87'
Замена
К. Рамирес
️️️️
М. Амундсен
Замена
У. Циммерман
️️️️
T.
87'
84'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
D. Nagbe
Замена
S. Davis
️️️️
Д. МакКарти
82'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
А. Годой
82'
ГОЛ! 2:1!
T.
Пас отдал
Д. Ловиц
80'
Желтая карточка
А. Годой
77'
Замена
Р. Леаль
️️️️
А. Мьюил
72'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
72'
66'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Г. Валлесилья
Желтая карточка
Ш. Мур
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пико
57'
Желтая карточка
Д. МакКарти
19'
5'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
2'
ГОЛ! 0:1!
Y. Yeboah
Пас отдал
К. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
54
Sean Davis
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
5
Макнотон
13
МакКарти
20
Годой
10
Мухтар
22
Пико
2
Ловиц
12
5
19
Мьюил
4-3-1-2
28
Шульте
26
4
Валлесилья
23
Фарси
31
Морейра
10
Моррис
6
7
10
Зелараян
18
Амундсен
9
Эрнандес
12
25
Циммерман
25
Циммерман
12
13
МакКарти
54
54
13
МакКарти
20
Годой
21
Грегуш
21
Грегуш
20
Годой
19
Мьюил
11
Леаль
11
Леаль
19
Мьюил
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
4
Валлесилья
25
Завадски
25
Завадски
4
Валлесилья
6
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
6
18
Амундсен
21
Рамирес
21
Рамирес
18
Амундсен
Остались в запасе
Нэшвилл
Коламбус
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нэшвилл - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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