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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Шарлотт
Коламбус - Шарлотт: обзор матча 04 июня 2023
Коламбус
04.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
4 : 2
Завершен
Шарлотт
5'
К. Рамирес
21'
М. Арфстен
43'
К. Эрнандес
59'
К. Рамирес
56'
К. Свидерски
58'
Д. Мерам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Шарлотт
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
М. Арфстен
87'
Замена
I. Parente
️️️️
Л. Зелараян
87'
Желтая карточка
К. Эрнандес
86'
84'
Желтая карточка
Д. Джонс
82'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Н. Бирн
82'
Замена
B. Cambridge
️️️️
K. Calderón Vargas
Замена
А. Мэцан
️️️️
К. Рамирес
82'
78'
Желтая карточка
Н. Бирн
70'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Д. Мерам
63'
Замена
Д. Джонс
️️️️
J. Sobociński
ГОЛ! 4:2!
К. Рамирес
59'
58'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мерам
56'
ГОЛ! 3:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Э. Вествуд
ГОЛ! 3:0!
К. Эрнандес
43'
39'
Желтая карточка
J. Sobociński
ГОЛ! 2:0!
М. Арфстен
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Эрнандес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
47
Gibran Rayo
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
23
Brandon Cambridge
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
2-4-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
25
Завадски
10
Моррис
6
7
10
Зелараян
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
3-3-1-3
1
Калина
6
28
Туилома
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
25
Аффул
22
Мерам
18
28
Свидерски
7
Агьеман
21
Рамирес
23
Мэцан
23
Мэцан
21
Рамирес
10
Зелараян
16
16
10
Зелараян
Арфстен
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
Арфстен
17
Арфстен
17
Арфстен
14
Бирн
24
Линдси
24
Линдси
14
Бирн
18
23
23
18
6
20
Джонс
20
Джонс
6
22
Мерам
14
14
22
Мерам
Остались в запасе
Коламбус
Шарлотт
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
47
Gibran Rayo
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
47
Gibran Rayo
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Коламбус - Шарлотт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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