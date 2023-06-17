Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Коламбус
Нью-Йорк Сити - Коламбус: обзор матча 17 июня 2023
Нью-Йорк Сити
17.06.2023, суббота, 22:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
90+4'
G. Segal
48'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Коламбус
ГОЛ! 1:1!
G. Segal
90'
+4
Желтая карточка
К. Паркс
90'
81'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
Замена
S. Turnbull
️️️️
М. Иленич
78'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
78'
76'
Замена
М. Арфстен
️️️️
Y. Yeboah
Замена
G. Segal
️️️️
T. Alfaro
73'
Замена
Т. Грэй
️️️️
Т. Магно
73'
73'
Замена
I. Parente
️️️️
А. Мэцан
Замена
Р. Ледесма
️️️️
А. Моралес
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамирес
Желтая карточка
Б. Куфре
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
4-1-3-3
13
Куфре
6
Сэндс
27
Моралес
35
Иленич
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
93
15
13
2-4-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
6
10
Моррис
7
25
Завадски
23
Мэцан
21
Рамирес
18
Амундсен
9
Эрнандес
35
Иленич
34
34
35
Иленич
11
Магно
24
Грэй
24
Грэй
11
Магно
27
Моралес
37
Ледесма
37
Ледесма
27
Моралес
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
93
17
17
93
23
Мэцан
16
16
23
Мэцан
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
7
17
Арфстен
17
Арфстен
7
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Коламбус
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Коламбус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Коламбус
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+