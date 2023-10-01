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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 01 октября 2023
Коламбус
01.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
72'
К. Эрнандес (П)
50'
Н. Харриел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
85'
Желтая карточка
К. Эрнандес
84'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
80'
77'
Замена
М. Реал
️️️️
К. Вагнер
72'
Желтая карточка
Х. Буэно
72'
Желтая карточка
К. Вагнер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Эрнандес
72'
71'
Желтая карточка
Д. Эллиот
Желтая карточка
М. Амундсен
67'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Моррис
60'
52'
Желтая карточка
Д. Лоу
50'
ГОЛ! 0:1!
Н. Харриел
Пас отдал
К. Вагнер
46'
Замена
Х. Карранца
️️️️
К. Салливан
46'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
А. Бедойя
46'
Замена
М. Уре
️️️️
К. Донован
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
7
9
Росси
23
Мэцан
24
Грессель
18
Амундсен
9
Эрнандес
3-3-2-1-1
18
Блэйк
15
Мбайзо
3
Эллиот
37
Лоу
26
Харриел
8
Буэно
27
Вагнер
11
Бедойя
7
МакГлинн
33
Салливан
25
Донован
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
10
Моррис
21
Рамирес
21
Рамирес
10
Моррис
27
Вагнер
2
Реал
2
Реал
27
Вагнер
11
Бедойя
16
Газдаг
16
Газдаг
11
Бедойя
25
Донован
17
Уре
17
Уре
25
Донован
33
Салливан
9
Карранца
9
Карранца
33
Салливан
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
17
Джо Бендик
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
24
Олвету Маханья
ЦЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
99
Хоакин Торрес
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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