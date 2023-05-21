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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 21 мая 2023
Цинциннати
21.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
3 : 2
Завершен
Коламбус
17'
Л. Акоста
23'
Л. Акоста (П)
67'
Х. Морено
40'
Л. Зелараян
52'
М. Амундсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Коламбус
Замена
С. Ариас
️️️️
А. Барреаль
90'
+5
88'
Замена
J. Medranda
️️️️
М. Амундсен
87'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Г. Валлесилья
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
84'
72'
Желтая карточка
М. Амундсен
ГОЛ! 3:2!
Х. Морено
Пас отдал
Y. Kubo
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Д. Баджи
66'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
66'
Желтая карточка
М. Миазга
63'
52'
ГОЛ! 2:2!
М. Амундсен
40'
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
К. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Акоста
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
Пас отдал
Д. Баджи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
15
Москера
28
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
14
Баджи
9
Васкес
4-2-2-2
28
Шульте
26
4
Валлесилья
23
Фарси
31
Морейра
10
Моррис
6
10
Зелараян
23
Мэцан
18
Амундсен
9
Эрнандес
22
Барреаль
4
Ариас
4
Ариас
22
Барреаль
32
Акоста
26
26
32
Акоста
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
14
Баджи
7
7
14
Баджи
18
Амундсен
94
94
18
Амундсен
4
Валлесилья
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
4
Валлесилья
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
Главный тренер
Яп Стам
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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