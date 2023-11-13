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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 13 ноября 2023
Коламбус
13.11.2023, понедельник, 03:00
США. МЛС, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
9'
D. Nagbe
17'
М. Амундсен
33'
А. Мэцан
47'
Д. Росси
35'
Г. Якумакис
50'
К. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Эрнандес
90'
+4
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Тиаре
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Д. Росси
88'
85'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Абрам
85'
Замена
Д. Тиаре
️️️️
А. Фортюн
81'
Желтая карточка
А. Фортюн
75'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
К. Силва
Желтая карточка
М. Амундсен
73'
Желтая карточка
Р. Камачо
71'
57'
Замена
Э. Москера
️️️️
С. Лобжанидзе
50'
ГОЛ! 4:2!
К. Силва
ГОЛ! 4:1!
Д. Росси
Пас отдал
А. Мэцан
47'
35'
ГОЛ! 3:1!
Г. Якумакис
ГОЛ! 3:0!
А. Мэцан
33'
27'
Желтая карточка
Т. Муюмба
ГОЛ! 2:0!
М. Амундсен
Пас отдал
Э. Моррис
17'
ГОЛ! 1:0!
D. Nagbe
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К)
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
6
Освальдо Алонсо
ОП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
3-3-2-2
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
4
Камачо
6
10
Моррис
7
9
Росси
23
Мэцан
18
Амундсен
9
Эрнандес
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
96
Абрам
12
Уайли
8
Муюмба
35
Фортюн
12
Лобжанидзе
10
Силва
23
Алмада
7
Якумакис
9
Росси
25
Завадски
25
Завадски
9
Росси
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
9
Эрнандес
21
Рамирес
21
Рамирес
9
Эрнандес
96
Абрам
11
Этьенн
11
Этьенн
96
Абрам
12
Лобжанидзе
7
Москера
7
Москера
12
Лобжанидзе
10
Силва
16
Вольфф
16
Вольфф
10
Силва
35
Фортюн
19
Тиаре
19
Тиаре
35
Фортюн
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
6
Освальдо Алонсо
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
6
Освальдо Алонсо
ОП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Главный судья:
Армандо Вильярреал
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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