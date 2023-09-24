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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Коламбус
Даллас - Коламбус: обзор матча 24 сентября 2023
Даллас
24.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 44 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
43'
Ж. Обриан
24'
Н. Тафари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Коламбус
88'
Замена
К. Рамирес
️️️️
А. Мэцан
88'
Замена
D. Nagbe
️️️️
Э. Моррис
Желтая карточка
А. Ильярраменди
85'
Замена
Ю. Энса
️️️️
Ж. Обриан
82'
Замена
Д. Сили
️️️️
Х. Мартинес
75'
Замена
С. Ибеага
️️️️
А. Веласко
63'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
М. Фарфан
63'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Ф. Киньон
63'
60'
Желтая карточка
Р. Камачо
Желтая карточка
П. Арриола
59'
52'
Желтая карточка
Ш. Завадски
ГОЛ! 1:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Х. Феррейра
43'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Тафари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Пас
3
Фарфан
15
Мартинес
91
Тафари
99
Твумаси
19
Киньон
14
Ильярраменди
20
Веласко
77
Обриан
17
Арриола
27
Феррейра
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
25
Завадски
10
Моррис
7
24
Грессель
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
3
Фарфан
29
Джанкуа
29
Джанкуа
3
Фарфан
20
Веласко
25
Ибеага
25
Ибеага
20
Веласко
77
Обриан
13
Энса
13
Энса
77
Обриан
19
Киньон
19
Помыкал
19
Помыкал
19
Киньон
15
Мартинес
17
Сили
17
Сили
15
Мартинес
10
Моррис
6
6
10
Моррис
23
Мэцан
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Мэцан
Остались в запасе
Даллас
Коламбус
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Даллас - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Тойота
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