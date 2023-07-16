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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Коламбус
Портленд - Коламбус: обзор матча 16 июля 2023
Портленд
16.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 34 тур
3 : 2
Завершен
Коламбус
28'
Д. Асприлья
30'
Д. Асприлья
80'
С. Бланко
45+3'
Л. Зелараян
65'
Л. Зелараян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Коламбус
Замена
Э. Миллер
️️️️
К. Браво
89'
89'
Замена
J. Medranda
️️️️
Э. Моррис
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Эвандер
84'
Желтая карточка
С. Бланко
81'
ГОЛ! 3:2!
С. Бланко
80'
79'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Фарси
78'
Замена
М. Арфстен
️️️️
Y. Yeboah
72'
Желтая карточка
Д. Рассел-Роу
65'
ГОЛ! 2:2!
Л. Зелараян
Пас отдал
С. Морейра
Замена
Й. Чара
️️️️
М. Лориа
63'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Асприлья
63'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ф. Боли
62'
Желтая карточка
Д. Чара
54'
Желтая карточка
М. Лориа
48'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
Д. Рассел-Роу
ГОЛ! 2:0!
Д. Асприлья
Пас отдал
Ф. Боли
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Асприлья
Пас отдал
Д. Жупарич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
4-3-1-2
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
44
Лориа
27
Асприлья
9
Боли
2-4-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
10
Моррис
6
7
25
Завадски
10
Зелараян
13
Рассел-Роу
18
Амундсен
21
Рамирес
10
Эвандер
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Эвандер
26
Браво
15
Миллер
15
Миллер
26
Браво
27
Асприлья
29
Бланко
29
Бланко
27
Асприлья
44
Лориа
8
Чара
8
Чара
44
Лориа
9
Боли
99
Мора
99
Мора
9
Боли
10
Моррис
94
94
10
Моррис
23
Фарси
11
Диас
11
Диас
23
Фарси
7
17
Арфстен
17
Арфстен
7
Остались в запасе
Портленд
Коламбус
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Портленд - Коламбус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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