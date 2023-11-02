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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2023
Коламбус
02.11.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
45+1'
К. Эрнандес
45+1'
К. Эрнандес
51'
К. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
88'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Г. Якумакис
88'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
А. Фортюн
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Д. Росси
87'
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
87'
Желтая карточка
Д. Росси
79'
Желтая карточка
Р. Камачо
78'
77'
Желтая карточка
Д. Тиаре
71'
Желтая карточка
М. Робинсон
60'
Замена
Д. Тиаре
️️️️
Р. Эрнандес
60'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Силва
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Эрнандес
51'
46'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Т. Муюмба
ГОЛ! 2:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Д. Росси
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Д. Росси
45'
+1
25'
Желтая карточка
Т. Муюмба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
(К)
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
7
9
Росси
23
Мэцан
24
Грессель
9
Эрнандес
18
Амундсен
3-3-2-1-1
1
Гьюзан
12
Эрнандес
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
12
Уайли
5
Россетто
35
Фортюн
10
Силва
7
Якумакис
9
Росси
25
Завадски
25
Завадски
9
Росси
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
8
Муюмба
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
8
Муюмба
7
Якумакис
11
Этьенн
11
Этьенн
7
Якумакис
10
Силва
7
Москера
7
Москера
10
Силва
35
Фортюн
16
Вольфф
16
Вольфф
35
Фортюн
12
Эрнандес
19
Тиаре
19
Тиаре
12
Эрнандес
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Szpala, USA
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
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