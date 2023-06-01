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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Колорадо
Коламбус - Колорадо: обзор матча 01 июня 2023
Коламбус
01.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
3 : 2
Завершен
Колорадо
37'
Л. Зелараян
62'
Ш. Завадски
72'
К. Эрнандес
9'
С. Николсон
90+6'
К. Бассетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Колорадо
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
К. Бассетт
Пас отдал
К. Харрис
Желтая карточка
П. Шульте
86'
83'
Замена
S. Beitashour
️️️️
K. Rosenberry
79'
Замена
M. Vargas
️️️️
Д. Лейва
74'
Желтая карточка
М. Бомбито
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Л. Зелараян
73'
ГОЛ! 3:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
Л. Зелараян
72'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Завадски
Пас отдал
Л. Зелараян
62'
Замена
J. Medranda
️️️️
Y. Yeboah
61'
59'
Замена
К. Бассетт
️️️️
К. Ронан
59'
Замена
К. Харрис
️️️️
J. Lewis
Замена
Ш. Завадски
️️️️
P. Quinton
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Колорадо
13
Anthony Markanich
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
39
Marlon Vargas
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
3-3-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
26
7
10
Моррис
6
10
Зелараян
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
3-2-4-1
31
Илич
15
Бомбито
2
5
Абубакар
2
Максе
27
Уилсон
6
Лейва
25
Ронан
19
Николсон
6
Акоста
14
7
94
94
7
26
25
Завадски
25
Завадски
26
10
Зелараян
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
10
Зелараян
25
Ронан
17
Бассетт
17
Бассетт
25
Ронан
6
Лейва
39
39
6
Лейва
2
33
33
2
14
14
Харрис
14
Харрис
14
Остались в запасе
Коламбус
Колорадо
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
13
Anthony Markanich
ЦЗ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
13
Anthony Markanich
ЦЗ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Коламбус - Колорадо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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