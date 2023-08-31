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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Коламбус
Динамо Хьюстон - Коламбус: обзор матча 31 августа 2023
Динамо Хьюстон
31.08.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 0
Завершен
Коламбус
14'
К. Бэйрд
90'
И. Алию
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Коламбус
Замена
Д. Стерес
️️️️
А. Карраскилья
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
И. Алию
Пас отдал
Э. Эррера
90'
Желтая карточка
Э. Святченко
87'
Желтая карточка
А. Карраскилья
81'
Замена
И. Алию
️️️️
К. Бэйрд
81'
76'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Е. Чеберко
71'
Желтая карточка
Ш. Завадски
Замена
Л. Кайседо
️️️️
А. Басси
69'
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Киньонес
69'
67'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
М. Арфстен
67'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
М. Фарси
Желтая карточка
Г. Дорси
58'
46'
Замена
Р. Камачо
️️️️
D. Nagbe
46'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Рассел-Роу
ГОЛ! 1:0!
К. Бэйрд
14'
4'
Желтая карточка
Е. Чеберко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
27
Луис Кайседо
ОП
45
Тор Улфарссон
АП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Кларк
24
Дорси
28
Святченко
16
Микаэл
24
Эскобар
6
Артур
16
Эррера
8
Карраскилья
7
Киньонес
10
Басси
21
Бэйрд
3-3-1-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Чеберко
23
Фарси
25
Завадски
6
10
Моррис
23
Мэцан
9
Эрнандес
17
Арфстен
13
Рассел-Роу
7
Киньонес
14
Смит
14
Смит
7
Киньонес
8
Карраскилья
5
Стерес
5
Стерес
8
Карраскилья
10
Басси
27
Кайседо
27
Кайседо
10
Басси
21
Бэйрд
24
Алию
24
Алию
21
Бэйрд
23
Фарси
24
Грессель
24
Грессель
23
Фарси
6
4
Камачо
4
Камачо
6
17
Арфстен
7
7
17
Арфстен
13
Рассел-Роу
9
Росси
9
Росси
13
Рассел-Роу
23
Чеберко
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Чеберко
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Главный тренер
Бен Ольсен
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
45
Тор Улфарссон
АП
19
Иван Франко
ЛВ
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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