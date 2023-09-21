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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Чикаго Файр
Коламбус - Чикаго Файр: обзор матча 21 сентября 2023
Коламбус
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
3 : 0
Завершен
Чикаго Файр
8'
К. Эрнандес (П)
16'
К. Эрнандес (П)
23'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Чикаго Файр
Замена
J. Medranda
️️️️
D. Nagbe
82'
74'
Желтая карточка
K. Przybyłko
72'
Желтая карточка
Г. Куциас
70'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
J. Torres
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
70'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Эрнандес
70'
67'
Вторая желтая
Д. Шакири
57'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Г. Хименес
46'
Замена
К. Теран
️️️️
Р. Чикош
46'
Замена
Д. Дин
️️️️
А. Суке
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
46'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Э. Моррис
46'
44'
Желтая карточка
Д. Шакири
33'
Желтая карточка
Р. Чикош
29'
Замена
W. Omsberg
️️️️
М. Пинеда
ГОЛ! 3:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
Ю. Грессель
23'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Эрнандес
16'
13'
Желтая карточка
А. Суке
8'
Желтая карточка
К. Брейди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эрнандес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Карлос Теран
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
7
9
Росси
23
Мэцан
24
Грессель
9
Эрнандес
18
Амундсен
4-2-1-2-2
2
Суке
5
Чикош
19
Акевес
22
Пинеда
20
Думбия
30
Хименес
10
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
1
Брейди
6
94
94
6
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
10
Моррис
25
Завадски
25
Завадски
10
Моррис
9
Эрнандес
21
Рамирес
21
Рамирес
9
Эрнандес
22
Пинеда
16
16
22
Пинеда
5
Чикош
22
Теран
22
Теран
5
Чикош
2
Суке
24
Дин
24
Дин
2
Суке
30
Хименес
21
Герберс
21
Герберс
30
Хименес
10
93
93
10
Остались в запасе
Коламбус
Чикаго Файр
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
11
Брайан Гутьеррес
АП
18
Spencer Richey
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Коламбус - Чикаго Файр
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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