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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 09 июля 2023
Коламбус
09.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 31 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
90+4'
Ш. Завадски
75'
J. Haak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
90'
+12
Желтая карточка
J. Haak
Желтая карточка
М. Дегенек
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Б. Куфре
ГОЛ! 1:1!
Ш. Завадски
90'
+4
87'
Замена
Т. Магно
️️️️
Г. Перейра
Замена
М. Арфстен
️️️️
М. Амундсен
87'
86'
Замена
Б. Куфре
️️️️
К. О'Тул
Желтая карточка
Ш. Завадски
85'
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
С. Морейра
82'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
82'
82'
Замена
М. Иленич
️️️️
S. Turnbull
75'
ГОЛ! 0:1!
J. Haak
Пас отдал
С. Родригес
Вторая желтая
К. Эрнандес
69'
68'
Желтая карточка
С. Родригес
Замена
М. Дегенек
️️️️
D. Nagbe
67'
Желтая карточка
D. Nagbe
64'
63'
Замена
Т. Мартинс
️️️️
А. Моралес
63'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Р. Ледесма
Желтая карточка
М. Амундсен
57'
Желтая карточка
К. Эрнандес
45'
+2
Желтая карточка
Л. Зелараян
41'
13'
Желтая карточка
L. Barraza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
18
Мальте Амундсен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
25
Завадски
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
9
Эрнандес
21
Рамирес
18
Амундсен
4-1-3-3
24
Грэй
27
Моралес
34
25
Шано
55
Паркс
11
Перейра
37
Ледесма
8
Родригес
15
22
О'Тул
13
6
5
Дегенек
5
Дегенек
6
31
Морейра
4
Валлесилья
4
Валлесилья
31
Морейра
7
11
Диас
11
Диас
7
18
Амундсен
17
Арфстен
17
Арфстен
18
Амундсен
22
О'Тул
13
Куфре
13
Куфре
22
О'Тул
27
Моралес
13
Мартинс
13
Мартинс
27
Моралес
34
35
Иленич
35
Иленич
34
37
Ледесма
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
37
Ледесма
11
Перейра
11
Магно
11
Магно
11
Перейра
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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