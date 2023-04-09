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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Коламбус
Ди Си Юнайтед - Коламбус: обзор матча 09 апреля 2023
Ди Си Юнайтед
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 9 тур
0 : 2
Завершен
Коламбус
39'
Л. Зелараян (П)
47'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Коламбус
90'
+1
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
86'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
85'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
А. Мэцан
85'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Л. Зелараян
85'
Замена
P. Quinton
️️️️
Г. Валлесилья
Желтая карточка
М. Клих
81'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Р. Канус
80'
Замена
М. Йеахсе
️️️️
J. Greene
62'
Замена
Руан
️️️️
П. Сантуш
62'
Желтая карточка
К. Бентеке
58'
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Рамирес
Пас отдал
М. Фарси
Желтая карточка
Р. Канус
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
Л. Зелараян
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Зелараян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
3-5-1-1
21
15
Бирнбаум
2
Пинес
33
6
Канус
26
Пальссон
43
Клих
11
Фонтас
27
О'Брайен
7
Сантуш
20
Бентеке
3-2-2-2-1
28
Шульте
4
Валлесилья
23
Фарси
23
31
Морейра
5
Дегенек
10
Моррис
6
10
Зелараян
23
Мэцан
21
Рамирес
33
6
Йеахсе
6
Йеахсе
33
7
Сантуш
13
Руан
13
Руан
7
Сантуш
6
Канус
21
21
6
Канус
4
Валлесилья
26
26
4
Валлесилья
23
Мэцан
25
Завадски
25
Завадски
23
Мэцан
10
Зелараян
7
7
10
Зелараян
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Коламбус
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
30
Hayden Sargis
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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