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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 26 ноября 2023
Орландо Сити
26.11.2023, воскресенье, 01:30
США. МЛС, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Коламбус
93'
К. Рамирес
118'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Коламбус
120'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Эрнандес
119'
Желтая карточка
К. Эрнандес
118'
ГОЛ! 0:2!
К. Эрнандес
Пас отдал
K. Molino
117'
Желтая карточка
К. Рамирес
105'
+2
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Росси
105'
+2
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Y. Yeboah
Желтая карточка
D. Dan Þórhallsson
104'
Желтая карточка
Р. Янссон
95'
95'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
С. Морейра
93'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамирес
92'
Замена
К. Рамирес
️️️️
А. Мэцан
Замена
А. Карлос
️️️️
И. Ангуло
82'
Замена
К. Смит
️️️️
R. Santos
82'
Вторая желтая
Р. Шлегель
77'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
М. Перейра
72'
Желтая карточка
С. Араухо
71'
Замена
Р. Энрике
️️️️
Д. Макгуайр
71'
Замена
М. Охеда
️️️️
У. Картахена
62'
Желтая карточка
У. Картахена
55'
45'
+1
Желтая карточка
М. Амундсен
27'
Желтая карточка
Р. Камачо
Желтая карточка
Р. Шлегель
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
(К)
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
77
Ангуло
23
Макгуайр
20
3
3-3-2-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
23
Фарси
6
10
Моррис
7
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
77
Ангуло
3
Карлос
3
Карлос
77
Ангуло
20
24
Смит
24
Смит
20
10
Перейра
30
Урсо
30
Урсо
10
Перейра
16
Картахена
10
Охеда
10
Охеда
16
Картахена
23
Макгуайр
18
Энрике
18
Энрике
23
Макгуайр
7
23
Чеберко
23
Чеберко
7
31
Морейра
25
Завадски
25
Завадски
31
Морейра
9
Росси
13
13
9
Росси
9
Эрнандес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
23
Мэцан
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Мэцан
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
Остались в запасе
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
Inter&Co Стэдиум
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