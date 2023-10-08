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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Коламбус
Атланта Юнайтед - Коламбус: обзор матча 08 октября 2023
Атланта Юнайтед
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
90+7'
М. Робинсон
65'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Коламбус
ГОЛ! 1:1!
М. Робинсон
Пас отдал
Т. Алмада
90'
+7
90'
+5
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Росси
90'
+3
Замена
К. Рамирес
️️️️
А. Мэцан
Замена
М. Берри
️️️️
Т. Муюмба
90'
89'
Замена
М. Фарси
️️️️
Е. Чеберко
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Д. Тиаре
83'
Замена
А. Фортюн
️️️️
М. Россетто
75'
Замена
Д. Тиаре
️️️️
К. Силва
75'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
Э. Моррис
Замена
Э. Москера
️️️️
С. Лобжанидзе
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
14
Амар Сейдич
ОП
35
Ажани Фортюн
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
12
Уайли
12
Робинсон
96
Абрам
11
Леннон
8
Муюмба
5
Россетто
12
Лобжанидзе
23
Алмада
10
Силва
7
Якумакис
3-3-3-1
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
23
Чеберко
6
10
Моррис
25
Завадски
24
Грессель
23
Мэцан
9
Росси
9
Эрнандес
5
Россетто
35
Фортюн
35
Фортюн
5
Россетто
Тиаре
11
Этьенн
11
Этьенн
Тиаре
12
Лобжанидзе
7
Москера
7
Москера
12
Лобжанидзе
10
Силва
19
Тиаре
19
Тиаре
10
Силва
8
Муюмба
27
Берри
27
Берри
8
Муюмба
23
Чеберко
23
Фарси
23
Фарси
23
Чеберко
9
Росси
13
13
9
Росси
23
Мэцан
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Мэцан
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Коламбус
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Коламбус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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