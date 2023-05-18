Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 18 мая 2023
Коламбус
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
25'
Л. Зелараян
43'
М. Амундсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
88'
Желтая карточка
Чичарито
82'
Желтая карточка
Р. Пуч
78'
Замена
G. Vivi
️️️️
Д. Агирре
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Эрнандес
78'
Замена
J. Medranda
️️️️
Г. Валлесилья
72'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
К. Рамирес
65'
61'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Йовелич
61'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
К. Рамирес
46'
Замена
М. Фарси
️️️️
Л. Зелараян
46'
46'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
О. Росель
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Эдвардс
ГОЛ! 2:0!
М. Амундсен
Пас отдал
А. Мэцан
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
К. Эрнандес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
3-2-2-3
28
Шульте
4
Валлесилья
26
31
Морейра
6
10
Моррис
10
Зелараян
23
Мэцан
9
Эрнандес
18
Амундсен
21
Рамирес
4-3-2-1
31
Бонд
2
Калегари
15
Савалета
2
Нил
3
Ауде
16
Росель
23
Агирре
10
Пуч
10
Альварес
44
Эдвардс
9
Йовелич
4
Валлесилья
94
94
4
Валлесилья
10
Зелараян
23
Фарси
23
Фарси
10
Зелараян
21
Рамирес
25
Завадски
25
Завадски
21
Рамирес
9
Эрнандес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
16
Росель
8
Дельгадо
8
Дельгадо
16
Росель
10
Альварес
16
Бругман
16
Бругман
10
Альварес
44
Эдвардс
19
Бойд
19
Бойд
44
Эдвардс
9
Йовелич
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Йовелич
23
Агирре
37
37
23
Агирре
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Мемо Родригес
ПВ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Мемо Родригес
ПВ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+