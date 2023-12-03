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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 03 декабря 2023
Цинциннати
03.12.2023, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Коламбус
14'
Б. Васкес
45+3'
Л. Акоста
75'
А. Пауэлл (АГ)
86'
Д. Росси
114'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Коламбус
120'
+1
Желтая карточка
Ю. Грессель
Желтая карточка
Й. Москера
117'
114'
ГОЛ! 2:3!
К. Рамирес
Пас отдал
К. Эрнандес
111'
Замена
K. Molino
️️️️
А. Мэцан
Замена
М. Ангуло
️️️️
Х. Морено
106'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Васкес
106'
Желтая карточка
Б. Васкес
99'
91'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Р. Камачо
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Росси
Замена
О. Нвободо
️️️️
Y. Kubo
85'
Желтая карточка
Д. Баджи
82'
76'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Y. Yeboah
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Пауэлл
Желтая карточка
Л. Акоста
73'
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Бупендза
73'
65'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Моррис
Замена
R. Gaddis
️️️️
С. Ариас
65'
65'
Замена
Ю. Грессель
️️️️
М. Фарси
ГОЛ! 2:0!
Л. Акоста
Пас отдал
А. Барреаль
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
С. Морейра
ГОЛ! 1:0!
Б. Васкес
Пас отдал
А. Бупендза
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
(К)
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
(К)
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
5
Обинна Нвободо
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
3-2-1-4
18
15
Москера
32
Мерфи
4
Ариас
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
9
Бупендза
7
2
Пауэлл
3-3-2-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
23
Фарси
6
10
Моррис
7
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
4
Ариас
28
28
4
Ариас
8
Морено
88
Ангуло
88
Ангуло
8
Морено
7
5
Нвободо
5
Нвободо
7
9
Бупендза
14
Баджи
14
Баджи
9
Бупендза
9
Васкес
19
Сантос
19
Сантос
9
Васкес
23
Фарси
24
Грессель
24
Грессель
23
Фарси
4
Камачо
23
Чеберко
23
Чеберко
4
Камачо
7
25
Завадски
25
Завадски
7
23
Мэцан
13
13
23
Мэцан
10
Моррис
21
Рамирес
21
Рамирес
10
Моррис
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Главный судья:
Аллен Чапман
Стадион:
ТКЛ Стэдиум
Новости команд
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