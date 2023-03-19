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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус: обзор матча 19 марта 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
2 : 1
Завершен
Коламбус
58'
Лукиньяс
86'
Д. Ванзейр
33'
А. Мэцан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
Замена
O. Fernandez
️️️️
Лукиньяс
90'
+1
88'
Желтая карточка
J. Medranda
ГОЛ! 2:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Толкин
86'
Замена
T. Barlow
️️️️
К. Бурк
84'
83'
Желтая карточка
Д. Рассел-Роу
81'
Замена
J. Medranda
️️️️
W. Sands
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
К. Харпер
75'
Желтая карточка
К. Бурк
63'
62'
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
Y. Yeboah
ГОЛ! 1:1!
Лукиньяс
58'
Желтая карточка
К. Кассерес
53'
Замена
Э. Маноэл
️️️️
Д. Эдельман
46'
45'
+3
Желтая карточка
С. Морейра
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Мэцан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
7
Кори Бурк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
2-3-2-3
31
Мигел
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
23
Кассерес
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
17
Харпер
47
Толкин
7
Бурк
3-2-2-2-1
89
Ром
26
23
Фарси
23
5
Дегенек
31
Морейра
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
10
Моррис
7
Бурк
16
16
7
Бурк
24
Эдельман
13
Маноэл
13
Маноэл
24
Эдельман
17
Харпер
13
Ванзейр
13
Ванзейр
17
Харпер
82
Лукиньяс
22
22
82
Лукиньяс
23
94
94
23
7
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
7
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
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