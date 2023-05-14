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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Орландо Сити
Коламбус - Орландо Сити: обзор матча 14 мая 2023
Коламбус
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 2
Завершен
Орландо Сити
39'
D. Nagbe
45+2'
Д. Рассел-Роу
49'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Орландо Сити
Замена
I. Parente
️️️️
А. Мэцан
89'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Эрнандес
89'
85'
Замена
Р. Энрике
️️️️
И. Ангуло
Замена
Ш. Завадски
️️️️
Д. Рассел-Роу
77'
Замена
М. Амундсен
️️️️
С. Морейра
77'
75'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
У. Картахена
74'
Желтая карточка
У. Картахена
Желтая карточка
D. Nagbe
71'
57'
Замена
К. Смит
️️️️
Р. Шлегель
57'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
М. Охеда
Желтая карточка
Г. Валлесилья
52'
49'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кара
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Д. Рассел-Роу
Пас отдал
М. Фарси
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
D. Nagbe
Пас отдал
А. Мэцан
39'
Желтая карточка
P. Quinton
35'
Желтая карточка
С. Морейра
28'
14'
Желтая карточка
А. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Gastón González
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
33
Jake Morris
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
4-3-1-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Валлесилья
23
Фарси
26
10
Моррис
6
7
23
Мэцан
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
3-3-2-2
1
Галлезе
21
Шлегель
3
Карлос
6
Янссон
11
5
Араухо
16
Картахена
11
Торрес
10
Охеда
9
Кара
77
Ангуло
13
Рассел-Роу
25
Завадски
25
Завадски
13
Рассел-Роу
9
Эрнандес
21
Рамирес
21
Рамирес
9
Эрнандес
31
Морейра
18
Амундсен
18
Амундсен
31
Морейра
23
Мэцан
16
16
23
Мэцан
21
Шлегель
24
Смит
24
Смит
21
Шлегель
10
Охеда
23
Халлидэй
23
Халлидэй
10
Охеда
16
Картахена
3
3
16
Картахена
77
Ангуло
18
Энрике
18
Энрике
77
Ангуло
Остались в запасе
Коламбус
Орландо Сити
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
5
Keegan Hughes
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
33
Jake Morris
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Коламбус - Орландо Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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