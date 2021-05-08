Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

John Mikel Obi - статистика

#12 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
38
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Борнмут
0 : 2
08.05.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сток Сити
0 : 2
01.05.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.04.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Сток Сити
2 : 3
21.04.2021
Ковентри
46' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
0 : 0
17.04.2021
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
10.04.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сток Сити
1 : 2
05.04.2021
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бристоль Сити
0 : 2
02.04.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
1 : 0
20.03.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
0 : 0
16.03.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Мидлсбро
3 : 0
13.03.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
06.03.2021
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
1 : 2
03.03.2021
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
2 : 1
27.02.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Барнсли
2 : 0
24.02.2021
Сток Сити
1' - 90'
76'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сток Сити
3 : 0
20.02.2021
Лутон Таун
64' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сток Сити
1 : 0
16.02.2021
Шеффилд Уэнсдэй
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
0 : 0
06.02.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
30.01.2021
Сток Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сток Сити
1 : 2
22.01.2021
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ротерхэм
3 : 3
19.01.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
1 : 1
16.01.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сток Сити
0 : 1
02.01.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
1 : 1
29.12.2020
Ноттингем Форест
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
28.11.2020
Сток Сити
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 3
24.11.2020
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
4 : 3
21.11.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
0 : 3
07.11.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уотфорд
3 : 2
04.11.2020
Сток Сити
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
1 : 0
31.10.2020
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
3 : 2
24.10.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
2 : 2
21.10.2020
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лутон Таун
0 : 2
17.10.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
1 : 1
04.10.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
0 : 1
26.09.2020
Сток Сити
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Сток Сити
0 : 2
20.09.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
0 : 0
12.09.2020
Сток Сити
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+