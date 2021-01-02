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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Борнмут
Сток Сити - Борнмут: обзор матча 02 января 2021
Сток Сити
02.01.2021, суббота, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
80'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Борнмут
Желтая карточка
Г. Суттар
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Лерма
85'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Смит
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. МакКлин
85'
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Смит
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Станислас
Желтая карточка
Д. МакКлин
73'
71'
Замена
Д. Брукс
️️️️
С. Сарридж
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Томпсон
68'
Желтая карточка
Д. Томпсон
59'
Желтая карточка
Д. Честер
59'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-5-1
39
Барсик
15
Суттар
17
Честер
22
Коллинс
2
Смит
15
Томпсон
25
Пауэлл
12
16
МакКлин
7
Аллен
26
Флетчер
3-2-2-1-2
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
6
Келли
6
Симпсон
15
Рико
8
Лерма
4
Кук
19
Станислас
19
Соланке
9
Сарридж
16
МакКлин
14
Тимон
14
Тимон
16
МакКлин
15
Томпсон
6
Клукас
6
Клукас
15
Томпсон
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
2
Смит
19
Воукс
19
Воукс
2
Смит
9
Сарридж
7
Брукс
7
Брукс
9
Сарридж
15
Смит
7
Кинг
7
Кинг
15
Смит
Остались в запасе
Сток Сити
Борнмут
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Сток Сити - Борнмут
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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