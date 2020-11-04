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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Сток Сити
Уотфорд - Сток Сити: обзор матча 04 ноября 2020
Уотфорд
04.11.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сток Сити
28'
Т. Клеверли
61'
Ж. Педро (П)
90+3'
И. Сарр
2'
С. Флетчер
81'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Сток Сити
Желтая карточка
Э. Капу
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
И. Сарр
Пас отдал
К. Сема
90'
+3
86'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Н. Пауэлл
81'
ГОЛ! 2:2!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Кэмбелл
79'
Желтая карточка
J. Mikel Obi
74'
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Смит
67'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
62'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Т. Клеверли
62'
61'
Желтая карточка
А. Ганн
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ж. Педро
61'
Желтая карточка
Н. Чалоба
57'
ГОЛ! 1:1!
Т. Клеверли
28'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Н. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
16
Уилмот
20
Кэткарт
27
Кабаселе
17
Фемения
15
Чалоба
6
Капу
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
4-4-2
1
Ганн
2
Смит
23
Батт
3
Фокс
15
Суттар
16
МакКлин
12
25
Пауэлл
15
Томпсон
23
Кэмбелл
26
Флетчер
8
Клеверли
37
Гарнер
37
Гарнер
8
Клеверли
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
25
Пауэлл
24
Кузинс
24
Кузинс
25
Пауэлл
2
Смит
19
Воукс
19
Воукс
2
Смит
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
Остались в запасе
Уотфорд
Сток Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Уотфорд - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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